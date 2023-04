Neuer Laden in Saarbrücken „Das wird gigantisch“ – spektakulärer Umbau am St. Johanner Markt (mit Fotostrecke)

Dass hier etwas Großes im Gange ist, konnte man erstmals am Dienstag sehen. Ein Lkw mit langem Anhänger brachte Holz und mächtige Betonsteine auf den St. Johanner Markt. Mehr als 20 der an Legosteine erinnernden Kolosse wurden an der Ecke Bahnhofstraße platziert, inzwischen sind sie mit einer Holzkonstruktion verbunden, OSB-Platten wurden festgeschraubt. Es ist eine Art Bauzaun, ein kleines Bauhaus eher, das dafür sorgen soll, dass im Innern bald bestmöglich gearbeitet werden kann.