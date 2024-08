Nach AfD-Wahl-Eklat „Außer der AfD gibt es hier nur Verlierer“ – SPD und CDU ringen im Saarbrücker Westen um Kompromiss

Schon wenige Tage nach der Wahl des AfD-Politikers Werner Schwaben zum ersten Beigeordneten im Bezirk Saarbrücken West hatten die sechs Mitglieder der CDU-Fraktion im Bezirksrat eidesstattlich versichert, dass sie Schwaben bei der konstituierenden Sitzung des Rates am 11. Juli nicht gewählt hätten. Nun hat auch die achtköpfige SPD-Fraktion eine entsprechende Erklärung abgegeben, wie Ex-Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries am Mittwoch mitteilte. Die CDU hatte zuvor die Wiederwahl der SPD-Politikerin in das Amt verhindert, indem sie in Kauf genommen hatte, dass ihr Kandidat Hans-Jürgen Altes mutmaßlich mit den Stimmen der AfD-Fraktion gewählt wird (wir berichteten).