Entsorger prüft neues System : Unterirdische Müllcontainer in Saarbrücken? So will die SPD-Fraktion das Stadtbild aufhübschen

Foto: dpa/Peter Steffen

Saarbrücken Glas und Papier in Müllcontainern unter der Erde entsorgen? Was in vielen französischen Städten schon gang und gäbe ist, klingt in der saarländischen Landeshauptstadt noch nach Zukunftsmusik. Aber der Entsorger ZKE nimmt sich der Sache an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

Sogenannte Unterflurcontainer sollen das Stadtbild von Saarbrücken aufbessern und gleichzeitig den Lärm auf den Straßen der Landeshauptstadt reduzieren. Auch wilden Müllhalden soll so vorgebeugt werden, geht es nach dem entsorgungspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Kruse.

Lesen Sie auch Ratten werden angelockt : Überquellende Tonnen in Saarbrücken – Wann die Müllabfuhr die Abholung verweigern darf

Bis zu zwei Meter hohe Blechcontainer könnten künftig den hüfthohen, kleinen Einfüllstutzen weichen. „Unterflurcontainer benötigen eine um zwei Drittel geringere Fläche als herkömmliche Container, bieten erhöhten Brandschutz, sind barrierefrei, schallisoliert und verringern unangenehme Gerüche sowie lästigen Ungezieferbefall“, zählt Kruse die Vorteile auf.