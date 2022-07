Sozialverband VdK : Demonstration ohne Menschen vor der Saarbrücker Europa-Galerie (mit Bildergalerie)

Der Sozialverband VdK hat am Donnerstag mit einer Demonstration auf die Not von Familien hingewiesen, die selbst kranke Angehörige pflegen. Die Arbeit gleiche einem Vollzeitjob und bräuchte mehr Unterstützung.

Saarbrücken (bub) Der Sozialverband VdK Saarland demonstrierte am Donnerstag im Rahmen einer bundesweiten Protestaktion vor der Europa-Galerie gegen die Überforderung pflegender Angehöriger. Sie fühlten sich allein gelassen und überlastet lautet die zentrale Botschaft der Kampagne mit landesweiten stillen Protesten. Etwa 55 000 von Angehörigen betreute Pflegebedürftige gibt es im Saarland.

Demonstrationen in St. Wendel und Oberthal

Für viele Pflegende gleiche diese Arbeit einem Vollzeitjob, sagt der stellvertretende Vdk-Landesgeschäftsführer, Christian Gebhardt-Eich. Als Unterstützung für die Pflegenden gebe es in der Tagespflege 1200 Plätze und in der Kurzzeitpflege 500 Plätze: „Das ist für 55 000 Pflegebedürftige nicht genug“, stellt Gebhardt-Eich fest. Für die Beschriftung der Schilder wurden Betroffene befragt, was sie von der Regierung fordern. Unter anderem ist zu lesen: „Wer seinen Angehörigen pflegt, braucht eine Altersvorsorge. Und nicht Armut und Überlastung!“ und „18 Stunden Pflege täglich! Wo bleibt da der Mindestlohn?“