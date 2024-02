Stadtrat muss noch zustimmen Wieder Sommerstraßen ohne Autos in Saarbrücken – Ort und Termin jetzt fix

Saarbrücken · Kinder statt Autos, mehr Grün – und am Abend ein Bier oder ne Limo mit Freunden und Nachbarn direkt vor der Haustür. Das ist die Idee von „Sommerstraßen“. In Saarbrücken soll es sie wieder geben. Was bislang bekannt ist.

26.02.2024 , 09:00 Uhr

Schach im Sessel auf der Straße – ein Bild von den Saarbrücker Sommerstraßen 2023. Foto: LHS Saarbrücken/LHS

Die Premiere im vergangenen Jahr war, zumindest zu Beginn, eher feucht als fröhlich. Ausgerechnet im vermeintlichen Sonnenmonat August hatten die ersten „Sommerstraßen“ Saarbrückens mit richtig miesem Wetter zu kämpfen. Was die gut gemeinte Sache natürlich schwierig macht. Schließlich soll auf Sommerstraßen Platz für spielende Kinder, eine Partie Schach am Abend oder ein Glas Crémant mit Freunden und Nachbarn sein.