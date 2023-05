Pläne in Saarbrücken vorgestellt Autofreie „Sommerstraßen“: Was im August im Nauwieser Viertel passieren soll

Vier Wochen lang Spaß auf der Straße, nette Gespräche mit den Nachbarn, Musik und Kultur statt Autolärm und Abgase in einem festgelegten Bereich des Nauwieser Viertels: In Saarbrücken wird es vom 1. bis zum 27. August erstmals zwei so genannte Sommerstraßen geben (wir haben berichtet).