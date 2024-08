Waldschutz Solidaritätskonzert der Wald-Retter in der Jugendkirche

Die Bürgerinitiative „Hanni Bleibt“ sammelt mit einem Solidaritätskonzert Geld für eine Klage gegen die geplante Abholzung eines Waldstücks an der Uni. Das Konzert in der Jugendkirche eli.ja beginnt am Freitag, 30. August, um 19 Uhr. Das Musikprogramm von lokalen Künstlerinnen und Künstlern reicht von Klassik über Pop bis hin zum Folk.