„Putin richtet Ukraine barbarisch zu Grunde“ Mit dieser ukrainischen Stadt plant Saarbrücken eine Solidaritätspartnerschaft

Sirenen heulen. Alle Lichter sind aus. Stacheldraht, Panzersperren, kilometerlange Schützengräben. Gesprengte Brücken, entgleiste Züge. „Mit Gottes Hilfe werden wir den Feind vertreiben“, ist auf Plakaten zu lesen. Wie es wirklich aussieht in Kowel im Westen der Ukraine, das weiß in Saarbrücken niemand so gut wie Yvonne Brück aus Ensheim.