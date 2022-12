Strom aus Photovoltaik : Solaranlagen bald Pflicht auf Neubauten und bei Dachsanierungen in Saarbrücken

Über 50 Prozent der Dächer in der Landeshauptstadt eignen sich für eine Photovoltaik-Anlage, haben die Saarbrücker Klimaschutzmanager errechnet. Foto: dpa

Exklusiv Saarbrücken Was lange als „unverhältnismäßig“ galt, soll nun angesichts der Energiekrise so schnell es geht umgesetzt werden: Die Solaranlagen-Pflicht auf privaten Neubauten. Ein Sieben-Punkte-Programm zur Solarenergienutzung soll am Dienstag im Saarbrücker Stadtrat verabschiedet werden.