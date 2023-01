Nachtclub in Saarbrücken : Nach Soho-Schließung: Das sind die Pläne des Club-Betreibers

Foto: Facebook/Soho Saarbrücken

Saarbrücken Am Wochenende wurde bekannt, dass der Soho-Club in Saarbrücken schließen wird. Unklar war, was folgen wird. Laut Betreiber solle sich „Saarbrücken warm anziehen“. Wir haben nachgefragt, was das konkret heißt.