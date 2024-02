Abschied nach 35 Jahren So war der letzte Abend in der Kultkneipe „Odeon“

Am Samstag leuchtete der Schriftzug des Odeon noch hell am St. Johanner Markt in Saarbrücken. Es war voll in der kleinen Bar mit den beiden Etagen und dem französischen Charme. Auch draußen vor der Bar standen viele Besucher, die keinen Platz mehr innen gefunden hatten. Das Odeon feierte Abschied. Es war der letzte Tag nach 35 Jahren.