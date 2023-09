Beeindruckende Bilder aus Saarbrücken Seit sechs Jahren ein „Lost Place“ – so krass sehen Reiterhof und Radrennbahn am Schanzenberg aus

Anfang Juli hat Thomas Ernst bei Facebook mit vielen spektakulären Bildern an einen vergessenen Ort in Saarbrücken erinnert. Und damit viele Emotionen ausgelöst – auf seinen Beitrag hin gab es fast 200 Reaktionen und 100 Kommentare. „Da hab ich in meiner Kindheit und Jugend viele schöne Stunden verbracht… traurig, das so zu sehen“, schrieb eine Frau, andere äußerten sich ähnlich. Die Frau ergänzte: „Sieht aus, als wären alle Hals über Kopf in blinder Hast geflohen. Mich bedrückt das ungemein.“