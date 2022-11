Zum Jahreswechsel : „So eine Sauerei“ – Aus für Kult-Kneipe in Saarbrücken

Saarbrücken Die kultige Saarbrücker Musikkneipe „Horst“ muss endgültig schließen. Die Hintergründe und was bis zur Schließung noch geplant ist.

In Windeseile hat sich die Nachricht in den sozialen Netzwerken verbreitet: Die Kult-Musikkneipe „Horst“ in der Bleichstraße in Saarbrücken muss schließen. Und das schon ziemlich bald. „Hey Leute, einige von euch haben uns ja schon auf die Gerüchte um eine Schließung des Horst angesprochen. Es stimmt... wir müssen leider zum 31.12.2022 schließen“, teilten die Betreiber am Montagabend auf ihren Social-Media-Kanälen mit.

Mietvertrag wurde gekündigt

Somit schließt bereits in wenigen Wochen eine weitere Kulturstätte des Saarbrücker Musik- und Nachtlebens – aus finanziellen Gründen, wie es in dem Beitrag weiter heißt. „Uns wurde der Mietvertrag aus finanziellen Gründen gekündigt – der Vermieter möchte in der Horst-Location in Zukunft eine höhere Miete erzielen...Dem gegenüber sind wir bedauerlicherweise machtlos.“

Seit Anfang 2019 befindet sich die Kneipe in der jetzigen Location in Bleichstraße. Vor dem Umzug befand sich das „Horst“ in der Garage direkt daneben.

Über 200 Kommentare auf Facebook

Die Nachricht über die Schließung schlägt große Wellen. Mehr als 200 Kommentare stehen am Dienstagvormittag unter dem Facebook-Beitrag, über 30 Mal wurde er geteilt. „Eine Ära geht zu Ende“, schreibt ein Facebook-Nutzer.

„Die einzige Kneipe in SB, in die ich noch gerne gegangen bin... so eine Sauerei. Ihr wart mein Lichtblick nach dem Kyuss...“ oder „Ich sag ja. Saarbrücken blutet aus“, schreiben andere Nutzer.

Große Abschiedsparty im Dezember