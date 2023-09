Hört das denn nie auf? Schon wieder Einbrecher in der Diskontopassage – nun zieht eine Bäckerei Konsequenzen

Sie haben es schon wieder getan! In der Nacht auf Mittwoch dieser Woche ist es Einbrechern erneut gelungen, in die Saarbrücker Diskontopassage einzudringen und mehrere Geschäfte zu attackieren. Entsprechende SZ-Informationen bestätigte die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in der Karcherstraße. Demnach seien vier Geschäfte angegangen worden, unter anderem sei ein Tresor entwendet worden. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Einbruch soll zwischen Dienstagabend 20.30 Uhr und Mittwochfrüh 4.50 Uhr stattgefunden haben.