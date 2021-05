Saarbrücken kontra Corona : Stadt setzt Maskenpflicht und Alkoholverbot wieder in Kraft

Saarbrücken Ab Samstag gilt an an allen Tagen auf diesen Plätzen von 11 bis 24 Uhr die Masken-Pflicht.

Mit der Rückkehr zum Saarland-Modell setzt die Landeshauptstadt Saarbrücken die Regelungen zur Corona-Bekämpfung wieder in Kraft. Das gab die Stadt-Pressestelle bekannt. Ab Samstag, 22. Mai, gilt in folgenden Fußgängerzonen an allen Tagen von 11 bis 24 Uhr die Masken-Pflicht: in der Bahnhofstraße einschließlich der Fußgängerüberwege über Viktoria-, Dudweiler- und Betzenstraße, in der Reichstraße bis zur Einmündung Trierer- und Faktoreistraße inklusive Vorplatz der Europa-Galerie beziehungsweise bis zur Saarbahn-Haltestelle Hauptbahnhof, auf dem St. Johanner Markt bis zur Grenze 18/20, in der Kaltenbachstraße bis zur Kreuzung Gerberstraße, in der Saarstraße bis zur Kreuzung Am Stadtgraben.

Der Konsum von Alkohol ist auf folgenden öffentlichen Plätzen und Straßen an allen Tagen von 18 bis 24 Uhr untersagt: auf dem Tblisser Platz einschließlich der Begrenzungsmauer zur Grünanlage hin, auf dem St. Johanner Markt bis zur Grenze 18/20 einschließlich der Kaltenbachstraße bis zur Kreuzung Gerberstraße, in der Saarstraße bis zur Kreuzung mit der Straße Am Stadtgraben, am Staden und am Willi-Graf-Ufer von der Undine bis zur Wilhelm-Heinrich-Brücke, auf der Freitreppe an der Berliner Promenade, in den Grünanlagen entlang des Staden einschließlich der dazugehörigen Wege- und Mauern, in der Straße Am Staden bis zur abknickenden Straße Obere Lauerfahrt gilt das Verbot zudem auf den uferseitig verlaufenden Bürgersteigen und Freiflächen sowie auf der Mauer zur Grünanlage hin.