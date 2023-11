Spektakuläre Festnahme Furchtloser Bürger stoppt Flüchtigen – Saarbrücker Polizei schnappt Diskonto-Einbrecher

Saarbrücken · Am Ende halfen Zufall, Dummheit und ein äußerst mutiger Bürger: Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der für mehrere Einbrüche in der Diskontopassage und weitere Delikte in der Innenstadt verantwortlich sein soll. Auch seine Komplizin sitzt in U-Haft.

10.11.2023 , 09:35 Uhr

Bei einem der Einbrüche in diesem Jahr wurde die Tür des „PubliCenter“ zerstört. Foto: Linsenmeier

Nicht weniger als sieben Mal (!) ist seit April in die Saarbrücker Diskontopassage eingebrochen worden, jeweils wurden mehrere Geschäfte der unterirdischen Einkaufsmeile attackiert. Zuletzt waren im September abermals vier Läden betroffen gewesen, zwei Bäckereien, die Metzgerei Konrad sowie ein Sushi-Imbiss. Rolltore, Rollläden und Türen waren zerstört, Geld, Alkohol und ein Laptop gestohlen worden, sogar ein Tresor wurde entwendet.