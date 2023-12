Großer Überblick Schülerzahlen in Saarbrücken explodieren – diese Grundschulen platzen aus allen Nähten

Im Schuljahr 2023/24 sind 6180 Kinder eingeschult worden. Rund 800 mehr als noch 2016/17, so die Zahlen aus dem Bildungsdezernat der Stadt Saarbrücken (wir berichteten). Bis 2026/27 erwartet die Landeshauptstadt noch mal rund 700 mehr Erstanmeldungen in ihren Grundschulen. Doch weil sich die Prognosen der Schülerzahlen in den vergangenen Jahren als nicht zuverlässig erwiesen haben, könnten es auch mehr sein. Der Krieg in der Ukraine war nicht vorhersehbar, die hohen Zuwächse bei der Migration auch nicht. Der zusätzliche Bedarf sprengt die Kapazitäten vieler Schulen. Oben drauf kommt noch der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab 2026. Die Zeit drängt also.