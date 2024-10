Sogar Rapperin Shirin David liked das Video Saarbrücker Schüler gehen mit dieser Version von „Bauch Beine Po“ viral

Aus dem Sommerhit „Bauch Beine Po“ von Shirin David wird am Gymnasium am Schloss kurzerhand „Du wirst klüger durch die Schule, also auf jetzt, let’s go!“. Mit Büchern bewaffnet perfomt die Medien-AG ihre ganz eigene Schul-Version des bekannten Songs. Fast 6 Millionen Mal wurde das Video auf Instagram bereits aufgerufen. Von links: Merle, Yazen, Rami, Jannis, Josef, Mira; vorne: Henri, Cosimo

Foto: Lea Kasseckert