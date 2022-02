„Magnetfischer“ am Werk? : Was alles in Saarbrücken aus der Saar gefischt wurde und – und dann spurlos verschwunden ist

Wer diesen Schrott aus der Saar fischte, ist unklar. Wer ihn beseitigte, bleibt vorerst mysteriös. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Niemand weiß, wo der Schrott herkam – und niemand weiß, wohin er verschwunden ist. Einkaufswagen, Fahrräder, Absperrgitter und mehr lagen am Wochenende unter der Luisenbrücke in Saarbrücken. Noch ehe der städtische Entsorger ZKE oder das Wasser- und Schifffahrtsamt etwas in die Wege leiten konnten, waren die Fundstücke aus dem Fluss verschwunden.

Einkaufswagen, ein Fahrradständer, Fahrräder, ein Roller, Absperrgitter und metallische Kleinteile lagen am Wochenende unter der Luisenbrücke. Die Teile waren offensichtlich aus der Saar gefischt worden. Fotos vom Metallberg am Willi-Graf-Ufer machten schnell die Runde im Internet. Doch was hat es mit dem Schrott auf sich?

Weder die Stadt noch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) wussten davon. Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) hatte erst von der SZ und parallel vom WSA die Information erhalten, dass Müll am Ufer herumliege. ZKE-Sprecherin Maria Mieger teilte mit, der Entsorgungsbetrieb habe den Fundort aufgesucht, doch sei der Schrott schon weg gewesen. Über die Herkunft des Mülls und dessen Entsorgung sei dem ZKE nichts bekannt. Vermutlich handele es sich um einen Fall von „Magnetfischen“, die Suche nach Metall mit Hilfe von Magneten. Fragen zu Ermittlungen nach den Verursachern seien dem Ordnungsamt zu stellen. Wie Mieger weiter sagte, birgt der ZKE generell keinen Müll aus der Saar. Dies obliege dem Schifffahrtsamt. Doch sofern der ZKE einen Auftrag erhält, gefischten Schrott aus der Saar zu beseitigen, „werden wir die Mengen natürlich ordnungsgemäß entsorgen“.

Das WSA antwortete der SZ, es habe keine Reinigung des Gewässers gegeben. Auch das Amt vermutet Magnetfischer hinter der Aktion. Demnach waren Unbekannte am Wochenende im Fluss auf Schatzsuche, erklärte Jörg Lergon vom WSA. Die Magnete für solche Aktionen gibt es im Internet, und sie können bis zu 800 Kilogramm schweren Schrott heben, heißt es auf einer Händlerseite.

Das Magnetfischen ist, wie Annoncen verkünden, ein „spannendes Hobby“, denn die Akteure erhoffen sich natürlich nicht den Fund von Einkaufswagen, sondern von Medaillen, Orden, Münzen oder Waffen. „Dabei kann man auch schnell mal Weltkriegsmunition heben, was die Aktion gefährlich macht“, sagt Fachmann Jörg Lergon. Außerdem könnten Gegenstände, die flach im Wasser liegen, mit dem Magneten aufgerichtet werden und so Schäden an Schiffsböden verursachen.

Das WSA reinige den Flussgrund nicht regelmäßig. Peilboote des WSA würden zwar regelmäßig untersuchen, ob die Saar schiffbar ist. Flach auf dem Grund liegende Fremdkörper würden dabei aber nur erkannt, wenn sie so hoch sind, dass sie die Mindesttiefe für die Schiffe einengen. Dann würden sie beseitigt oder markiert. Einkaufswagen, Fahrräder oder Roller seien da unbedenklich und aus technischen Gründen bei Routinemessungen nicht zu finden.

Dass der Schrott nun auch noch ohne Zutun des ZKE weggekommen ist, spreche für einen Magnetfischer, der einen Schrotthändler kennt, denn das WSA habe den Müll ebenfalls nicht abgeholt.