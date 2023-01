Sie blockierte das Nauwieser Viertel : Riesige Schneekugel ist plötzlich verschwunden – Foto aus „Tatnacht“ aufgetaucht

Eine riesige Schneekugel im Nauwieser Viertel blockierte am Wochenende Autos und sorgte im Netz für Belustigung. Doch nun ist die Kugel plötzlich verschwunden. Indes ist ein Foto aus der „Tatnacht“ aufgetaucht.

Eine riesige Schneekugel im Nauwieser Viertel in Saarbrücken sorgte am Samstag für Belustigung. Unbekannte hatten ihr Werk in die Mitte des Bermudadreiecks an der Ecke Nauwieser Straße/Kurze Straße platziert. Das behinderte die Autos, die in der Fahrradzone durchfahren wollten.