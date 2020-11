Lichterzauber in der Vorweihnachtszeit : Saarbrücken schmückt sich für den Advent

Saarbrückens Einkaufsmeilen strahlen an den Abenden in der Vorweihnachtszeit besonders schön. Die Stadtverwaltung, das City-Marketing und engagierte Einzelhändler stecken viel Kreativität in die Beleuchtung. Und sie lassen sich den Lichterzauber in der Landeshauptstadt einiges kosten. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In einem Jahr, das allen viel abverlangt, soll die festlich beleuchtete Innenstadt Lust auf einen romantischen Bummel machen.

Um trotz der anhaltenden Corona-Pandemie eine weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen, wird die Saarbrücker Innenstadt auch in diesem Winter stimmungsvoll beleuchtet und geschmückt. Dabei kommen neue Deko- und Beleuchtungselemente zum Einsatz.

„Die Corona-Pandemie schränkt unser aller Leben zurzeit massiv ein. Umso wichtiger ist es, gerade in der Vorweihnachtszeit für eine schöne Atmosphäre in unserer Stadt zu sorgen. In Abstimmung mit der Landeshauptstadt haben wir als städtische City-Marketing GmbH für dieses Jahr ein neues Beleuchtungs- und Deko-Konzept für die Innenstadt erarbeitet. Dieses zählt zu den Unterstützungsmaßnahmen der Stadt für die Saarbrücker Gewerbetreibenden, die von der Corona-Pandemie in besonderem Maße getroffen sind“, sagt Ralf Kirch, Geschäftsführer der City-Marketing GmbH.

Das City-Marketing hat mit vom Stadtrat eigens dafür bewilligtem Geld neue Deko- und Beleuchtungselemente angeschafft. In der Bahnhofstraße werden 24 etwa 4,50 Meter breite beleuchtete Flügelpaare, 150 Lichtkugeln in den Platanen sowie Lichterketten an den Glasübergängen und Arkaden mit energiesparenden LED-Lampen betrieben. Sie entsprechen dem neusten technischen Stand, wie die Stadtverwaltung versichert.

Auch der große Weihnachtsbaum auf dem St. Johanner Markt wird, wie etliche weitere Bäume in der Stadt, wieder aufgestellt – und zum Advent mit einer neuen Dekoration und Beleuchtung versehen. Die in diesem Jahr anfallenden Investitionskosten für die neuen Deko- und Beleuchtungselemente, die auch in den kommenden Jahren die Stadt verschönern sollen, betragen rund 75 000 Euro.

Zusätzlich gemietete große Sternskulpturen für die Bahnhofstraße sowie eine ebenfalls gemietete Lichtinstallation im Umfeld des St. Johanner Marktes vervollständigen die neue Weihnachtsdekoration für den Saarbrücker Stadtkern.

Die aus den vergangenen Jahren bekannte Weihnachtsbeleuchtung des Verkehrsvereins Saarbrücken am St. Johanner Markt wird ebenfalls wieder installiert und ergänzt die neuen Elemente. Auch die Europa-Galerie wird ihr markantes historisches Gebäude weihnachtlich in Szene setzen.

Die Aufbauarbeiten beginnen in den kommenden Tagen. Bis Ende November soll der Bereich von der der Europa-Galerie bis zum St. Johanner Markt vollständig geschmückt sein.

Zusätzlich planen die Gewerbetreibenden verschiedener Quartiere, ihre Straßen weihnachtlich zu beleuchten. Geschehen wird das zum Beispiel im Kaiserviertel, in der Fröschengasse, entlang der Mainzer Straße sowie in der Alt-Saarbrücker Eisenbahnstraße.