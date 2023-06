Polizei im Dauereinsatz „Fremdschläfer“ attackieren Bewohner in Saarbrücker Obdachlosenunterkunft – Stadt greift jetzt durch

Schlägereien, Strafanzeigen, Drogen: Es sind keine guten Nachrichten, die an diesem Mittwoch im Sozialausschuss des Stadtrates über die Lage in der Obdachlosenunterkunft in der Koßmannstraße in Saarbrücken zu hören sein werden. Seit 2016 nutzt die Stadt das ehemalige Bürogebäude in St. Arnual als Notschlafstelle, so schlimm wie jetzt war die Situation offenbar noch nie. In der Vorlage der Verwaltung werden ungewöhnlich klare Worte benutzt.