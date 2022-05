Nach zwei Jahren Pause : „Frohsina“ soll ab Saarbrücken bald wieder fahren – nicht mehr nur als Ausflugsschiff

So schön soll es wieder werden: Mit der „Frohsina“ vorbei am Landtag des Saarlandes. Foto: Iris Maria Maurer

Exklusiv Saarbrücken Seit fast zwei Jahren müssen Saarbrücker und Gäste auf Schiffsfahrten in der Stadt am Fluss verzichten. Das dürfte sich schon in einigen Wochen ändern. So sehen die Pläne des neuen Besitzers der „Frohsina“ aus.