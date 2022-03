Sporthalle zur Notunterkunft eingerichtet : Zahlreiche freiwillige Helfer aus Saarbrücken packen an: Scharnhorsthalle nun Flüchtlingsunterkunft für Ukrainer

Foto: BeckerBredel 41 Bilder Scharnhorsthalle in St. Arnual zur Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge eingerichtet

Saarbrücken In der Scharnhorsthalle in St. Arnual ist am Samstag eine Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet worden.

Samstagmorgen begann die Feuerwehr, die Saarbrücker Sporthalle in ein Massenquartier zu verwandeln, Trennwände wurden aufgestellt, Betten aufgebaut und Möbel gerückt. Auch Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) packte mit an. Die Stadt hatte neue Möbel bei Ikea geordert, vor allem die Doppelstockbetten mussten aber einzeln zusammengebaut werden. Der Oberbürgermeister postete im Internet einen Aufruf und bat jeden, der einen Akkuschrauber hat, zur Hilfe zu kommen. Viele folgten dem Aufruf. Ganze Familien mit Kindern, Ehepaare und Menschen aus der Nachbarschaft packten mit an. Ein Briefträger gesellte sich nach seiner Schicht dazu. Es wimmelte in der Halle an Freiwilligen und es ging gut voran.

Einsatzleiter Christian Schunk von der Berufsfeuerwehr war sichtlich zufrieden, denn viele Zivilbürger unterstützten nun die Hilfsorganisationen. Mehrere Feuerwehren waren da, die DLRG, der ASB, das THW, die Malteser und das Rote Kreuz. Die städtischen Betriebe schickten Mitarbeiter. Es wurde an jeder Ecke gewerkelt.

Am frühen Abend standen 18 abgegrenzte Kabinen für je vier Menschen mit je zwei Doppelstockbetten, Tischen und Stühlen bereit. Wann genau die Notunterkunft bezogen wird, wusste die Feuerwehr noch nicht, lange werde es aber nicht dauern. Schunk sagte, dass man auch auf Kinder und Babys gut eingestellt sei, entsprechende Möbel seien erworben worden.