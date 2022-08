Ersatz-Event steigt am Sonntag : Aus für das Saar-Spektakel? Stadt Saarbrücken dementiert Gerüchte

Foto: BeckerBredel 10 Bilder So sah das Saar-Spektakel in den vergangenen Jahren aus

Saarbrücken Während Saarbrücken kürzlich erstmals das Kultstadtfest feierte, fällt das Saar-Spektakel 2022 erneut aus – nun schon zum dritten Jahr in Folge. War es das generell mit dem Saar-Spektakel? Die Stadtverwaltung dementiert. In diesem Jahr gibt es indes einen Ersatz am Sonntag.