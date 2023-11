Polizei klärt auf in eigener Sache Vermeintliche „russische Flagge“ im Fenster der Saarbrücker Polizei sorgt für Wirbel

Saarbrücken · Kurioser Vorfall in der Saarbrücker Polizeiinspektion: Kollegen sollen eine weiß-blau-rote Russlandflagge in ein Fenster in der Karcherstraße gehängt haben. Ein Irrtum, stellt sich heraus. Was hinter der vermeintlichen Solidarität mit Russland steckt, löst der Polizeichef selbst auf.

21.11.2023 , 09:00 Uhr

Was auf dem Foto oben aussieht wie eine Russland-Flagge im Fenster der Saarbrücker Polizeiinspektion, entpuppte sich als weitaus weniger politisch (siehe Foto unten). Foto: David Weinard / Eric Schweizer

Am Montagnachmittag erreicht unsere Zeitung eine empörte E-Mail: „Ich möchte Ihnen mitteilen, was ich heute Morgen beim Öffnen meines Rollladens in der Karcherstraße erspäht habe“, schreibt uns David Weinard. „Von der anderen Straßenseite lacht mich seit heute eine Russland-Fahne im Fenster des 2. Stocks der Polizeidirektion an.“