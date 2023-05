Rückblick auf 33 Jahre Wie Gerd Leidinger seinen Traum von einem Hotel in der Mainzer Straße verwirklichte

Ein Hotel in der Mainzer Straße? „Das wird nicht funktionieren.“ Dieser Meinung waren viele, als Gerd Leidinger 1990 ankündigte, seinen Traum von einem Hotel mit ganz eigenem Flair in die Tat umzusetzen. Kaum jemand habe an seinen Erfolg geglaubt, erzählt der 70-jährige Hotelier. Damals war der gelernte Architekt angestellt bei der Saarbrücker Stadtverwaltung. Und die Mainzer Straße war ein grauer, heruntergekommener Straßenzug, der vor allem durch die vielen leer stehenden Geschäfte und Häuser auffiel.