Neubau in der Mainzer Straße Mega-Polizeiinspektion in Saarbrücken bald startklar – Minister nennt Termin und neue Kostenschätzung

Glaubt man den Internetseiten der landeseigenen SHS Strukturholding, dem Bauherrn, dann ist die neue Großinspektion der Polizei in Saarbrücken schon fertig. „Ende 2023 – Fertigstellung bzw. Übergabe an den Nutzer Polizei“, steht dort über das millionenschwere Langzeitprojekt in der Mainzer Straße. Dass die Information leider überholt ist, ist grundsätzlich und schon länger bekannt – wie aber der Fortschritt auf der Baustelle aktuell aussieht, darüber informierte sich Saar-Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Montag vor Ort. Um schließlich folgende Nachricht verkünden zu können, auf die viele Menschen in Stadt und Land schon ungeduldig warten: „Im September wollen wir den Echtbetrieb aufnehmen.“