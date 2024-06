Mega-Umbau für Juwelier Eckstein Endspurt für Saarbrücker „Leuchtturmprojekt“ – wann es am St. Johanner Markt losgehen soll

Über ein Jahr lang, seit April 2023, konnte man die Baustelle mit der mächtigen Schutzwand nicht übersehen am St. Johanner Markt. Irgendwann hatte man sich so daran gewöhnt, dass sie gar nicht mehr besonders auffiel. Wie gewaltig die Schutzwand war, das wurde erst am Donnerstag wieder deutlich, als das Monstrum abgebaut wurde. Reichlich Holz und rund 20 an riesige Legosteine erinnernde Betonklötze mussten weggeschafft werden – um den Blick frei zu machen für eine kommende Attraktion der Saarbrücker Geschäftswelt. Das markante weiße Eckhaus mit der Adresse Bahnhofstraße 1 wird die neue Heimat von Juwelier Eckstein.