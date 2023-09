Saarbrücker Traditionshaus in Not Doch noch Hoffnung für das Café Schubert? Warum sich die Rettung aber verzögert

Am Tag der vermeintlichen Entscheidung sieht alles sehr normal aus in der Innenstadt-Filiale des Café Schubert. Die Verkaufstheken sind gut gefüllt mit Zwetschgen- und Rahmkuchen und feinsten Torten, auch die berühmten „Saabrigger Kligger“ lachen einen an. Die ältere Dame im karierten Blazer, die gerade in den Laden kommt, bestellt 15 bunte Petits Fours.