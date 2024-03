So wird das Aus begründet Bekanntes Restaurant in Saarbrücken muss noch diesen Monat schließen

Mit der blumig umschriebenen „stark veränderten Büro- und Einzelhandelssituation“ sind wohl sich häufende und anhaltende Leerstände in der Nachbarschaft gemeint, wobei es in der unteren Bahnhofstraße zuletzt auch wieder positive Neuigkeiten zu berichten gab. Dass in der Gegend weniger Menschen in Büros arbeiten, lässt sich allerdings kaum bestreiten. Allein durch den erzwungenen Umzug der Beschäftigten des Finanzministeriums und des Finanzamtes fehlen in der City im Alltag zahlreiche Gäste und Kunden.