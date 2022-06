50 Jahre „Roma“ : In diesem Saarbrücker Restaurant gingen Gottschalk, Merkel und Hasselhoff ein und aus

Foto: Thomas Schäfer 29 Bilder Blick ins legendäre Gästebuch des „Roma“

Saarbrücken So viele Prominente haben nur wenige Restaurants im Saarland bewirtet, auch alle Bundeskanzler seit Helmut Kohl. Jetzt wird das „Roma“ in Saarbrücken 50 Jahre alt – und muss für mindestens einen Monat schließen. An einen Star denkt man weniger gern zurück.