Umstrittener Standort : „Reinfall hoch drei“? Initiative verteidigt den Flohmarkt im Bürgerpark

Foto: Martin Rolshausen

Saarbrücken Für große Aufregung unter Flohmarkt-Standbetreibern und Kaufwilligen hat die Berichterstattung der Saarbrücker Zeitung zum Flohmarkt im Bürgerpark gesorgt. Das teilt die Bürgerpark-Initiative mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

Auch unter den Mitgliedern der Initiative sei der Standort umstritten. „Die Gegenstimmen argumentieren mit ökologischen Gründen (Autoverkehr in einem Park stören Flora und Fauna) und befürchteten zusätzliche Verschmutzung und ein Verkehrschaos. Auch wenn der ökologische Aspekt kaum von der Hand zu weisen ist, vertreten die Befürworter die Ansicht, dass eine achtmalige Nutzung des Parks im Jahr vertretbar ist“, erklärt der Sprecher Andreas Heiske.

Die Befürchtungen hätten sich nicht erfüllt: Im Gegensatz zum alten Standort werde im Bürgerpark kein Müll hinterlassen. Auch das Verkehrs­chaos sei wegen der guten Organisation der Stadt Saarbrücken ausgeblieben. „Das größte Manko dieses ersten diesjährigen Flohmarkts war vor allem die schlechte Bewerbung durch die Stadt. So wurde das Ereignis erst zwei Wochen vorher bekannt gegeben, so dass sich selbst am Veranstaltungstag viele fragten: Findet der Flohmarkt nun statt?“ Im Gegensatz zu früher werbe die Verwaltung nicht für den Flohmarkt in den sozialen Medien, kritisiert Heiske. Auch die Maskenpflicht im Freien sei fragwürdig. „Das mögen Gründe gewesen sein, warum der erste Flohmarkt nicht so gut besucht war“, meint der Sprecher der Initiative. „Keineswegs kann von einem Fehlstart und dem Ende der Trödelkultur gesprochen werden. Die Standplätze waren ausgebucht. Und der Standort ist entwicklungsfähig.“

Vom überwiegenden Teil der Händlerinnen und Händler kam ein positives Echo. Sie hätten gelobt, dass sie einen Stand buchen könnten. So müssten sie nicht am Vortag einen Platz besetzen. Das sei vor allem gut für Leute von außerhalb, die zum Flohmarkt kommen wollen. Heiske: „Der Markt gewinnt so an Vielfältigkeit. Ebenso gut bewertet wurde die gute Organisation der Stadt Saarbrücken. Beim Einlass der Fahrzeuge gab es zwar einen Stau, die Abfertigung ging aber schnell, so dass den Händlerinnen und Händlern genügend Zeit zum Aufbau der Stände blieb.“

Das Argument, dass der Flohmarkt im Bürgerpark vor rund 30 Jahren ein Flop war, gelte heute nicht mehr. „Saarbrücken hat sich weiterentwickelt. Heute ist der Standort im Bürgerpark im Zentrum der Stadt. Die Forderung, der Flohmarkt müsse wieder an die Schlossmauer zurück, ist vor dem Hintergrund der Sanierungsarbeiten der Alten Brücke nicht nachvollziehbar. Denn dorthin wird er in absehbarer Zeit nicht wieder hinziehen.“

Allenfalls könnte er in die Franz-Josef-Röder-Straße zurückziehen, angefangen von der Spichererberg­straße hin zur Bismarckbrücke. Doch mit dieser Standortverschiebung habe der Flohmarkt schon in der Vergangenheit an Attraktivität eingebüßt, meint Heiske. Der Bürgerpark biete dagegen mehr Möglichkeiten. „Noch ist er wegen der Corona-Maßnahmen in seinem Areal sehr beschränkt. Doch der Platz ist erweiterbar. Für Anreisende von außerhalb stehen im Gegensatz zum alten Standort viele Parkflächen zur Verfügung“, erklärt Heiske.