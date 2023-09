Lob vom Oberbürgermeister Härtetest aus Brand und Unfall für die Freiwilligen Feuerwehr in Saarbrücken (Fotos)

Die Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Saarbrücken war in Gersweiler am Samstag, 2. September, bei der Firma Woll in der Krughütter Straße so wirklichkeitsnah wie möglich. Aus den Werkskallen kam Rauch, Menschen riefen um Hilfe, Passanten liefen in Panik auf die Feuerwehrleute zu. Es handelte sich dabei allerdings um gut geschulte Darsteller, Menschen, die in ihrer Freizeit Katastrophenopfer simulieren, um für die Helferinnen und Helfer realistische Übungsszenarien darzustellen.