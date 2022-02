Real-Filiale ist jetzt Kaufland : Ur-Pils für 7 Euro, Schnäppchen en masse: So sieht das neue Kaufland im Saarbasar aus

Foto: BeckerBredel 20 Bilder So sieht es aus im neuen Kaufland-Markt im Saarbasar in Saarbrücken

Saarbrücken Mit Kampfpreisen, Aktionen und über 35 000 Artikeln startet Kaufland in Saarbrücken in eine neue Ära. Im ehemaligen Real-Markt im Saarbasar können Kunden gerade in den kommenden Tagen viele Schnäppchen machen. Kaufland hat in Saarbrücken Millionen investiert.