26-Jähriger auf ganz großer Bühne „Das Größte“ – Saarbrücker Breezy-K drehte Rapvideo im Saarländischen Staatstheater

Das Video zu seinem neuen Lied „Shine“, das ab diesem Freitag (22. September) auf der Musikstreaming-Plattform Spotify zu hören ist, durfte der 26-Jährige in den heiligen Hallen des Theaters drehen. „Ich bin überglücklich, dass ich meine Vision zu dem Song umsetzen konnte“, freut sich der Rapper über die lange erhoffte Chance. Schließlich schlummerte der Song über drei Jahre hinweg in Hennings Repertoire. Mit „Shine“ will der gebürtige Saarbrücker nun auch über die Landesgrenzen des Saarlandes hinaus Aufmerksamkeit erregen: „Ich habe mir den Song bewusst aufbewahrt, weil ich auf die richtige Gelegenheit gewartet habe, ihm ein episches und majestätisches Bild zu verleihen.“