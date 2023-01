Saarbrücken : Riesige Schneekugel blockierte Nauwieser Viertel - rätselhaftes Verschwinden (mit Fotostrecke)

Saarbrücken Der Wintereinbruch hat Schnee nach Saarbrücken gebracht, der sich gut formen lässt. Der Beweis dafür ist eine riesige Schneekugel im Bermudadreieck. Der ZKE stand vor einer unbeweglichen Herausforderung.

Und plötzlich war alles weiß. Am Freitagmittag begann es zu Schneien, doch die Straßen der Stadt sahen erstmal nur matschig aus. Das änderte sich jedoch im Laufe des Abends, als es kälter wurde und der Schnee liegen blieb. Er war so pappig, dass sich Schneebälle fast von selber formten.

Riesige Schneekugel mitten auf der Straße

Diesen Umstand nutzten in der Nacht auf Samstag Unbekannte aus und formten eine riesige Schneekugel. Zum Schluss rollten sie ihr Werk in die Mitte des Bermudadreiecks an der Ecke Nauwieser Straße/Kurze Straße. Das behinderte die Fahrradzone Nauwieser Viertel zwar nicht, dafür aber den Durchgangsverkehr. Die Autos mussten wir bei einem Kreisverkehr drumherum fahren.