Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücker Stadtratsbeschluss : Stadt pumpt 6,5 Millionen in Klinik

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken 6,5 Millionen Euro in zwei Tranchen wird die Stadt ihrem Klinikum auf dem Winterberg spendieren. Das beschloss der Saarbrücker Stadtrat am Dienstag, 2. März, einstimmig in der Congresshalle. Die erste Tranche von 5,5 Millionen Euro ist für „festgestellte nicht gedeckte Kosten“ aus dem Jahr 2020. Mit der zweiten Tranche soll das Klinikum ein für das Jahr 2021 zu erwartendes Defizit von einer Million ausgleichen.