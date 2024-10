Sie wollen bleiben, „solange es sein muss“ Streit um Saarbrücker Stadtwald: Protestcamp im Uni-Wald wird immer größer (Fotos)

Keine Frage, die meinen es ernst. Man traut seinen Augen kaum, wenn man sieht, was hier in vier Wochen alles passiert ist. Anfang September ging es los mit dem Protestcamp der Umweltaktivisten im Saarbrücker Stadtwald an der Uni. Mit einem kleinen Baumhaus und zwei Planen und dem Namen „Barrio Hanni“. Der Protest der Waldbesetzer richtet sich gegen die Erweiterung der Universität des Saarlandes, für die etwa 4,5 Hektar Wald gerodet werden sollen.