Julius-Kiefer-Straße Saarbrücker protestiert mit Plakaten gegen nächtlichen Lärm von Rettungswagen – was die Stadt dazu sagt

Es sei demnach allein die Entscheidung der Fahrer dieser Fahrzeuge, ob sie mit Horn oder ohne über die Kreuzung fahren müssten. „Mit Sicherheit würde jede und jeder wollen, dass die Rettungskräfte so schnell wie möglich eintreffen oder das Krankenhaus erreichen, wenn sie oder er selbst oder ein geliebter Mensch in einer lebensbedrohlichen Situation wäre, selbst wenn dies bedeutet, dass das Martinshorn in der Nähe der eigenen Wohnung zu hören ist“, so Schumann. Dass es an der betreffenden Kreuzung öfter zu Martinshorneinsatz komme, liege an der exponierten Lage. Ganz zu vermeiden sei es nicht. Es sei aber auch nicht so, dass die Fahrzeuge im Notfalleinsatz ausnahmslos mit Martinshorn unterwegs seien. Die Problematik sei auch den Teams des Rettungsdienstes bekannt.