In der Innenstadt Erneut Pro-Palästina-Demo in Saarbrücken mit mehreren Hundert Teilnehmern

Am vergangenen Wochenende hatte es in Saarbrücken die erste Pro-Palästina-Demo seit der jüngsten Eskalation im Nahen Osten gegeben. Am Samstag demonstrierten erneut rund 350 Personen in der Innenstadt.

28.10.2023, 19:57 Uhr

70 Bilder Pro-Palästina-Kundgebung am 21. Oktober in Saarbrücken vor der Europa-Galerie 70 Bilder Foto: Brandon-Lee Posse

Von Joseph Hausner Leiter Digitaldesk