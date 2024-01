Am Holocaust-Gedenktag Anti-Israel-Demo in Saarbrücken findet statt – mit einigen Änderungen

Die für den morgigen Samstag geplante Pro-Palästina-Demo in Saarbrücken wird stattfinden. Das teilte die Pressestelle der Landeshauptstadt am Freitagmittag mit. Demnach werde es auf dem Landwehrplatz um 15 Uhr eine Kundgebung geben. Beim anschließenden Demozug sei aber „aus gebotener Rücksichtnahme auf die Gedenkveranstaltung an der Synagoge anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer der Holocaust in Abstimmung mit der Versammlungsleiterin“ eine andere Demo-Route vereinbart worden (siehe unten).