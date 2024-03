Erste „Fuckup-Night“ für Demokratie Haus weg, Beziehung kaputt: Saar-Politiker sprechen über ihre größten Niederlagen

„A big fuck-up“, so steht es im Englischwörterbuch, ist „eine große Scheiße“. Etwas softer übersetzt geht es um großen Mist, den man vielleicht gebaut hat, um Fehler, um Versagen. Bei „Fuckup-Nights“, wie es sie seit Jahren auch in Deutschland gibt, erzählen Menschen vom beruflichen Scheitern. Neuerdings auch Politiker. Im Saarland hat jetzt die erste „Fuckup-Night“ für die Demokratie stattgefunden, am Donnerstagabend auf dem Schiff „Frohsina“ mitten in Saarbrücken.