Pilotprojekt Sommerstraßen Saarbrücken plant testweise Einführung von autofreien Straßen im Nauwieser Viertel

Wie die Saarbrücker Stadtratsfraktion der Grünen in einer Pressemitteilung am Abend mitteilten, begrüßen sie die geplanten Sommerstraßen in Saarbrücken. Diese seien im vergangenen Jahr zunächst von der Grünen Fraktion im Bezirksrat Mitte und im Anschluss von der Stadtratsfraktion in die Diskussion gebracht worden, wie es weiter heißt.