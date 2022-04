Mehr Grün für die Landeshauptstadt : Hoffnung keimt in den Schotterwüsten

Hoffnung keimt in den Schotterwüsten

Meinung Saarbrücken Die Landeshauptstadt Saarbrücken plant eine Begrünungssatzung und nimmt damit den Kampf gegen noch mehr Bodenversiegelung auf.

Na endlich! Die selbst ernannte Klima- und Nachhaltigkeitshauptstadt wird in Kürze auch eine Begrünungssatzung haben. Andere Städte waren da schneller. Auch Saarlouis, die heimliche Hauptstadt des Saarlandes. Aber solcherart Konkurrenz spornt an – und das ist gut für die Umsetzung von Klimazielen. Die Grünen in der städtischen Koalition erfüllen sich mit der Satzung jedenfalls ein Herzensanliegen, das 2019 auch im Koalitionsvertrag verankert worden war.