Kundgebung auf dem Landwehrplatz Pflegeverbände protestieren in Saarbrücken gegen Rechtsextremismus

Bernward Hellmanns von den Diözesan Caritasverbänden sagte, dass die Arbeit der Caritas mit Hetze unvereinbar sei. „Unsere Arbeit ist unvereinbar mit Hetze, völkischen Ideen und der Einteilung in die, die gut sind, und die auf der schlechten Seite. Wir wollen keine Konflikte befeuern, sondern Kompromisse suchen. Rechtsaußen lehnen wir ab. Aber die Kirche wird sich dem Dialog mit diesen Menschen nicht verschließen.“ Hellmanns erinnerte bei der Kundgebung an den Brandanschlag in Solingen 1993 und an die Morde von Hanau 2020. „Diese Menschen werden von uns nicht vergessen“, so der Caritas-Sprecher.