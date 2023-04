Geplante Aktion am Samstag „Kuhmilch ist für Kuhkinder!“ – PETA will mit Aktion in Saarbrücken Appell an Politik und Menschen richten

Der Protest findet nach Angaben der Tierrechtsorganisation anlässlich des Muttertages statt, der dieses Jahr auf Sonntag, den 14. Mai fällt. Von 15 bis 16.30 Uhr werden Aktivisten nur in Unterwäsche und einem Kuhkostüm bekleidet in der Fußgängerzone sein. Dazu werden sie Milchpumpen an den Brüsten tragen, deren Schläuche in Milchkanister führen. Mit der geplanten Aktion solidarisiere man sich mit den über vier Millionen Kühen, die laut PETA in Deutschland jährlich zu „Produktionsmaschinen degradiert“ werden.