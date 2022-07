Müllprobleme in Saarbrücken : Vermüllte Dreck-Brühe auf Parkhaus-Dach am Bürgerpark - so reagiert Q-Park

Saarbrücken Wer den Bürgerpark am Jobcenter in der Hafenstraße betritt, muss über den Steg an der – auf den ersten Blick – ansprechende Wasserfläche auf dem Dach des Parkhauses von Q-Park. Die erweist sich als widerliche, brackige, verwahrloste Müllkippe. Wer ist zuständig?