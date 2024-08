Bürger sehen „erhebliche Sicherheitsrisiken“ „Die haben alle Panik“: Anwohner wehren sich gegen Flüchtlingsheim in Saarbrücken

„Saarbrücken plant Flüchtlingsheim in der Innenstadt“ – diese SZ-Nachricht hat im Juli viele überrascht. Sogar Mitglieder des Stadtrates, so erzählten sie öffentlich, erfuhren erst aus der Zeitung von den Plänen der Stadt. Sie möchte das Willi-Graf-Haus in der Großherzog-Friedrich-Straße mieten – und dort bis zu 90 Personen unterbringen. Hintergrund ist nach Angaben der Stadt, dass es immer schwieriger wird, Wohnungen für Flüchtlinge zu finden, die Saarbrücken zugewiesen werden. Speziell für alleinstehende junge Männer aus Syrien. Viele Vermieter akzeptierten inzwischen nur ukrainische Flüchtlinge, wollen keine Syrer, Afghanen oder Iraker.