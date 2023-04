Schon vor Baubeginn begehrte Adresse Hippe Firmen und Kreative zieht es an Saarbrücker Osthafen – erste Mieter stehen fest

Mit einem Werbeblock für die „Großstadt Saarbrücken“ begann am Mittwochabend eine Info-Veranstaltung für Mitglieder des Wirtschaftsnetzwerkes Saar. Das hatte zum Podium mit Kulturgut Ost und dem Saarbrücker Oberbürgermeister ins Silo eingeladen, um das Neueste vom Projekt Osthafen zu erfahren. OB Uwe Conradt (CDU) nutzte die Gelegenheit, für eine einleitende, euphorische Liebeserklärung an seine Stadt, die laut einem brandaktuellen Ranking zu den attraktivsten Städten Deutschlands zählt (wir berichteten). Zumindest, was das Einkaufen angeht.